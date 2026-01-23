Boşanma aşamasında olduğu eşi kâbusu yaşattı: Tapusu kendinde ama evine giremiyor

Boşanma davasından sonra başına gelmeyen kalmadı

Bu süreçten sonra Ayça Yıldırım’ın adeta başına gelmeyen kalmadı. Otomobili gasp edilen Yıldırım, merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi’ndeki evinde ise bir türlü huzur bulamadı.





S.Y.’nin kız kardeşi ve yeğeni, Ayça Yıldırım’ın kaldığı eve defalarca çilingirle gelip kapıyı açıp içeri girdi ve eşyalarını taşıdı. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı da alan Yıldırım, bu sefer de eşinin Kurttepe Mahallesi’ndeki adresi ikametgah olarak gösterdiği için kendi evine dahi giremedi.





Öte yandan Ayça Yıldırım, bu süreçte eşi tarafından darp edilip, kaçırıldığını da öne sürdü.



