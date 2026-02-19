Bu mahallede 70 yıldır davul çalınmıyor: Sahura böyle kaldırıyorlar! Tencereyle aşağı inenler bile oluyor





"TENCEREYLE AŞAĞI İNENLER BİLE OLUYOR"





Yaklaşık 40 yıldır Emir Sultan Mahallesi’nde yaşayan Şerafettin Torun da geleneğin uzun süredir mahallede yaşatıldığını belirterek, “Emir Sultan Hazretleri’ne saygıdan dolayı burada davul çalınmaz. Rivayete göre geçmişte bir davulcuyla ilgili yaşanan olaydan sonra davul bırakılmış. O günden bu yana sahurda ‘Pilava, pilava’ diye seslenilir. Emir Sultan’a yeni taşınanlar bazen bu çağrıyı bilmez, tencereyle aşağı inenler bile oluyor" dedi.



