Çameli, Türkiye'nin 29, dünyanın 307'inci sakin şehri oldu

"Çameli prestijli bir unvana sahip oldu"





Denizli'nin ilk Sakin Şehri olarak önemli bir başarıya imza attıklarını belirten Başkan Cengiz Arslan, "Bu yıl Türkiye'de Cittaslow unvanını almaya hak kazanan tek ilçe olma gururunu da yaşıyoruz. Cittaslow unvanı, sadece bir etiket değil; aynı zamanda yaşam kalitesini artıran, çevre dostu, yerel değerleri öne çıkaran ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir kent bırakmayı amaçlayan bir vizyonun ifadesidir. Bu unvanla birlikte Çameli, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınırlığını artıracak; doğa turizmi, ekolojik tarım ve kültürel etkinliklerle öne çıkarak büyük bir ivme kazanacaktır."