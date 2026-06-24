Çin istilası

Moralimiz yerle bir

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında cuma sabah ABD ile karşılaşacak. İlk iki maçını kaybederek turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımımız’da futbolcuların ağzını bıçak açmazken, ABD’de bulunan Türk taraftarlar da üzüntü ve sitemlerini dile getiriyor.