Çin istilası

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
49 yıllık lisans için yüzde 25 yerlilik şartı
Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar enerjisi ihalesi için süreç başladı. Toplam 1.000 megavatlık YEKA DÜRES-2026 projesinde yatırımcıya 49 yıllık kullanım hakkı verilecek. İhalede elektrik satış fiyatı 7-11 dolar/cent aralığında belirlenirken, yatırımlarda en az yüzde 25 yerlilik şartı aranacak.
Türkiye ekonomisine Çin işgali
Çinli şirketlerin, devlet sübvansiyonları, uzun vadeli kredi ve insan haklarına aykırı istihdam politikalarıyla ürettikleri mallar dünyayı istila ediyor. Türkiye’nin de 2025 yılındaki 92,9 milyar dolarlık dış ticaret açığının yaklaşık yarısı Çin’le yapılan ticaretten kaynaklandı.
Moralimiz yerle bir
Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında cuma sabah ABD ile karşılaşacak. İlk iki maçını kaybederek turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımımız’da futbolcuların ağzını bıçak açmazken, ABD’de bulunan Türk taraftarlar da üzüntü ve sitemlerini dile getiriyor.