Çok sayıda dağcı hayatını kaybetti: İşte tehlikeyi ve doğal güzelliği birlikte yaşatan 'Aladağlar'

Dağcılık faaliyetleri için yurt içi ve yurt dışından birçok sporcuyu ağırlayan Aladağlar'ın barındırdığı risklerden söz eden profesyonel dağcı Burhan Şahin ise muhtemel kazalara karşı dikkat edilmesi gerekenlere değindi. Şahin, "Ülkemizdeki bütün dağ silsilesi her türlü riski barındıran yapılar. Özellikle insanların son dönemde bu sporun popülerleşmesiyle birkaç ekipman temin ettikten sonra rahatlıkla zirveye girebilirim yaklaşımı var ama bunları yapabilmek için de belli eğitimlerden geçmeniz, rotaları bilenlerle gitmeniz lazım. Burada istediğiniz kadar profesyonel olun fark etmez. Çünkü dağlar ekstrem şartlara sahip ve sizin eğitiminizi yenebiliyor. Kış şartlarında çığ riski, yazın taş düşmeleri, bununla beraber ekip hataları, fırtına ve ani hava değişimleri gibi problemler etkili. 'Katılımcının ekipmanı ne kadar doğru, ekibin başındaki liderin kapasitesi ne kadar uygun, ekip liderinin stres yönetimi nasıl?' gibi sorulara bakmak lazım. Aladağlar bütün bu faktörleri bir arada yaşatıp size çok ders verebilecek bir yer" diye konuştu.