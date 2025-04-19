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Çöp ev sanıldı: İhbar yerine giden ekipler 3 dil bilen emekli pilotun...

Çöp ev sanıldı: İhbar yerine giden ekipler 3 dil bilen emekli pilotun...

13:5819/04/2025, Cumartesi
IHA
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<p>Elazığ merkez Doğukent Mahallesi'nde bulunan bir eve "çöp ev" ihbarı yapılması üzerine harekete geçen Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, olayın iç yüzünü öğrenince hayrete düştü.</p>
Elazığ merkez Doğukent Mahallesi'nde bulunan bir eve "çöp ev" ihbarı yapılması üzerine harekete geçen Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, olayın iç yüzünü öğrenince hayrete düştü.

Elazığ merkez Doğukent Mahallesi'nde "çöp ev" ihbarı yapılan adrese giden belediye ekipleri, evin 3 dil bilen emekli pilota ait olduğunu belirledi. Deprem sonrası annesine ait eve taşınan emekli pilotun uzun süredir evde yaşamadığı, evin içindeki dağınıklığın ise çoğunlukla kitap dolu kutulardan oluştuğu tespit edildi.

Zabıta ekipleriyle birlikte adrese giden görevliler, yapılan inceleme sonucu evin sahibi hakkında dikkat çeken bilgilere ulaştı.

İhbar edilen evin, 56 ülke gezmiş ve üç dil bilen emekli pilot C.K.'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Emekli pilot C.K.'nin, depremlerden dolayı hasar gören kendi evinden annesine ait olan bu eve taşındığı ancak yapılan incelemelerde, uzun süredir evde kimsenin yaşamadığı belirtildi.

Evin içinden alınan görüntülerde, dağınık bir yaşam alanı dikkat çekerken, özellikle bir odada büyük çoğunluğu boş olan içinde kitap dolu olan karton kutuların yer aldığı görüldü.

Evin genelinde ise çöp yığınlarından ziyade taşınma sonrası yerleştirilmemiş eşyaların olduğu anlaşıldı.

Belediye ekipleri, ihbarın ardından ilgili raporları hazırlarken, evin fiziksel durumu ve temizlik ihtiyacıyla ilgili aileye bilgi verildi.

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