Çöpler Altın Madeni’nin kapalı kalması İliç’te hayatı durma noktasına getirdi: Esnaf iş yapamıyor gençler iş bulamıyor









İLİÇ'TE ESNAF SİFTAH YAPMADAN GÜNÜ KAPATIYOR









Madenin faaliyette olduğu dönemde hızla gelişen ve göç alan ilçe, 21 aydır durgunluk yaşıyor. Esnaf, satışların neredeyse durma noktasına geldiğini, iş yapamayan birçok vatandaşın ilçeyi terk ettiğini ifade ediyor. Madenle birlikte nüfusu 2 binden 10 bine çıkan İliç’te, son dönemde nüfusun yarı yarıya azaldığı belirtiliyor. Madenin 21 aydır kapalı olması nedeniyle bölge ekonomisinde yaşanan durgunluğu derinden hisseden İliç halkı, madenin bir an önce yeniden faaliyete geçmesini istiyor.





Giyim mağazası sahibi Nurten Apaydın, "İnsanlar işten çıkınca bu durum doğal olarak bize de yansıdı. Hem esnaf olarak biz zorlanıyoruz hem de halk genel anlamda etkilenmiş durumda. Madenin bir an önce açılmasını istiyoruz, ilçemiz için de daha iyi olacağını düşünüyorum" diyerek yaşanan sıkıntıyı dile getirdi.

Ticari hayat durma noktasına geldi





Manav işletmecisi Özlem Sayer Gürbüz de madenin kapanmasıyla birlikte köyde ticari hayatın durma noktasına geldiğini söyledi. Gürbüz, "Maden açıldıktan sonra biz de burayı açtık ama köyümüze giriş çıkış neredeyse imkânsız hale geldi. Başka köylere gitmesek, başka yerlerde pazar açmasak iş yapmamız mümkün değil. Çünkü gelen-giden yok, sirkülasyon yok" diye konuştu.









İLÇENİN DURUMU İYİ DEĞİL









İlçede kasaplık yapan Ümit Budak, halkın ve esnafın beklentisinin madenin yeniden faaliyete geçmesi yönünde olduğunu belirterek, "İnsanların maddi gücü zayıfladı, çoğu kişi şu an dışarıda çalışamıyor. Sadece ilçemiz değil, Malatya, Elâzığ, Erzincan gibi çevre iller de madenin açılmasını bekliyor. İlçenin durumu iyi değil, bir an önce madenin açılmasını istiyoruz" dedi.









SATIŞLARIN YÜZDE 80'İ İLİÇTENDİ









Madenin kapalı kalması, yalnızca İliç değil Erzincan merkezdeki esnafı da olumsuz etkiledi. Lastik bayii sahibi Cemal Başgöze, "Erzincan ekonomisine büyük yansıması oldu. Bizim satışlarımızın yaklaşık yüzde 80’i İliç’e yapılıyordu. Kapanmanın ardından işlerimiz ciddi ölçüde azaldı. Açılmasını esnaf olarak talep ediyoruz. Hem Erzincan’a hem ülkemize katkı sağlayacağına eminiz" şeklinde konuştu.











