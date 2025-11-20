Çöpler Altın Madeni’nin kapalı kalması İliç’te hayatı durma noktasına getirdi: Esnaf iş yapamıyor gençler iş bulamıyor

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nin 21 aydır kapalı olması, ilçe ve bölge ekonomisini olumsuz etkiledi. İşsizlik artarken, göç alan ilçe göç verir hale geldi. Esnaf ve firmalar iş yapamamaktan, gençler iş bulamamaktan şikayetçi. Şirket ise yeni sistemle 6 aydır üretime hazır olduğunu açıkladı.
Madencilik, Türkiye ekonomisinde olduğu kadar kırsal kalkınmada da önemli rol oynuyor. Maden işletmeleri, bulundukları bölgelerde oluşturdukları istihdam ve tedarik zinciriyle binlerce kişiye gelir sağlıyor. Ayrıca o bölgenin sosyal yaşantısına da katkıda bulunuyor. Madenlerin bulunduğu bölgeye etkisine en güzel örnek Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni. Hem direkt hem de dolaylı olarak bölgede binlerce kişiye iş imkanı sağlayan Çöpler Altın Madeni’nin 21 aydır faaliyetlerinin durması, ilçede adeta hayatı durdurdu. Esnaf siftah yapmadığı günleri yaşarken, firmalar zora düşmüş, ilçede işsizlik artmış, gençler ilçeyi terk etmeye başlamış.
Çöpler Altın Madeni’nin faaliyetlerinin durması sadece bölge değil, ülke ekonomisini de olumsuz etkiledi. Altının enerji ile birlikte cari açığın en yüksek iki kaleminden birisi olması, altın üretiminin önemini daha da artıyor. Türkiye’de altın üretimi 2000’li yıllardan önce yok denecek kadar azken, son 25 yılda üretimde hızlı bir artış yaşandı. Yeraltı kaynaklarının kullanımına yönelik izlenen politikalar ve altın madenlerinin faaliyete geçmesi ile Türkiye’nin yıllık altın üretimi, 2020 yıllında 42 tonla Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Ancak Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nin faaliyetlerinin Şubat 2024’ten bu yana durdurulması, Türkiye’nin yıllık toplam altın üretiminin de 32 tona gerilemesine neden oldu.
Yıllık 200 bin ons altın üretimi yapan madenin 20 ay kapalı kalması nedeniyle Türkiye ekonomisinin kaybı ise, 10 tonluk altın üretimi karşılığı olan yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaştı. Ayrıca devletin vergi, SGK primi ve devlet hakkı gibi kalemlerde de kaybı olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin cari açığı başta olmak üzere ekonomisi için önem taşıyan Çöpler Altın Madeni’nin yeniden faaliyete geçmesini başta İliç olmak üzere bölge halkı merakla bekliyor.
SSR Mining Kıdemli Başkan Yardımcısı Cengiz Demirci, yeniden faaliyete geçmek için gerekli tüm çalışmaların tamamlandığını, üretime 6 aydır hazır olduklarını söyledi. Meclis Araştırma Komisyonu Taslak Raporu’nda belirtilen tüm kontrollerin yapılarak üretim yönteminin tamamen değiştirildiğini aktaran Demirci, şunları söyledi: "Bundan böyle sadece tank liçi diye tabir ettiğimiz yöntemle, sülfitli cevher üretim tesisinde üretimi gerçekleştireceğiz. Türkiye’de bir ilk olan sülfit tesisi, dünyada da sınırlı sayıda bulunuyor. Sülfit tesisinin yatırım maliyeti bugünkü rakamlarla 3 milyar doları buluyor. Anagold olarak Türkiye ekonomisi için Çöpler Altın Madeni’nde önemli bir üretim yaptığımızın farkındayız. Ülkemize güveniyoruz. Önümüzdeki dönemde de yine yatırımlarımıza devam edeceğiz."
Yeni yöntemin çevre ve iş güvenliği açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Demirci, "Burada kritik özellik ise şu: Kapalı sistemler sayesinde iş güvenliği riski en düşük yöntem. Tüm süreçler otomasyonla kontrol ediliyor. Sülfit tesisi ile üretimde süreç, kapalı sistemde gerçekleştiği için çevreye zarar verme riski de en aza indiriliyor. Kapalı bir sistem olduğu için toprak ve su kirliliği gibi çevresel riskler büyük ölçüde minimize ediliyor. Yüksek teknoloji sayesinde altının geri kazanım oranı daha yüksek. Bu da altında arz açığı olan ülkemiz için çok önemli" diye konuştu.
İLİÇ'TE ESNAF SİFTAH YAPMADAN GÜNÜ KAPATIYOR
Madenin faaliyette olduğu dönemde hızla gelişen ve göç alan ilçe, 21 aydır durgunluk yaşıyor. Esnaf, satışların neredeyse durma noktasına geldiğini, iş yapamayan birçok vatandaşın ilçeyi terk ettiğini ifade ediyor. Madenle birlikte nüfusu 2 binden 10 bine çıkan İliç’te, son dönemde nüfusun yarı yarıya azaldığı belirtiliyor. Madenin 21 aydır kapalı olması nedeniyle bölge ekonomisinde yaşanan durgunluğu derinden hisseden İliç halkı, madenin bir an önce yeniden faaliyete geçmesini istiyor.
Giyim mağazası sahibi Nurten Apaydın, "İnsanlar işten çıkınca bu durum doğal olarak bize de yansıdı. Hem esnaf olarak biz zorlanıyoruz hem de halk genel anlamda etkilenmiş durumda. Madenin bir an önce açılmasını istiyoruz, ilçemiz için de daha iyi olacağını düşünüyorum" diyerek yaşanan sıkıntıyı dile getirdi.
Ticari hayat durma noktasına geldi
Manav işletmecisi Özlem Sayer Gürbüz de madenin kapanmasıyla birlikte köyde ticari hayatın durma noktasına geldiğini söyledi. Gürbüz, "Maden açıldıktan sonra biz de burayı açtık ama köyümüze giriş çıkış neredeyse imkânsız hale geldi. Başka köylere gitmesek, başka yerlerde pazar açmasak iş yapmamız mümkün değil. Çünkü gelen-giden yok, sirkülasyon yok" diye konuştu.
İLÇENİN DURUMU İYİ DEĞİL
İlçede kasaplık yapan Ümit Budak, halkın ve esnafın beklentisinin madenin yeniden faaliyete geçmesi yönünde olduğunu belirterek, "İnsanların maddi gücü zayıfladı, çoğu kişi şu an dışarıda çalışamıyor. Sadece ilçemiz değil, Malatya, Elâzığ, Erzincan gibi çevre iller de madenin açılmasını bekliyor. İlçenin durumu iyi değil, bir an önce madenin açılmasını istiyoruz" dedi.
SATIŞLARIN YÜZDE 80'İ İLİÇTENDİ
Madenin kapalı kalması, yalnızca İliç değil Erzincan merkezdeki esnafı da olumsuz etkiledi. Lastik bayii sahibi Cemal Başgöze, "Erzincan ekonomisine büyük yansıması oldu. Bizim satışlarımızın yaklaşık yüzde 80’i İliç’e yapılıyordu. Kapanmanın ardından işlerimiz ciddi ölçüde azaldı. Açılmasını esnaf olarak talep ediyoruz. Hem Erzincan’a hem ülkemize katkı sağlayacağına eminiz" şeklinde konuştu.
3 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANIYORDU
Madenin faaliyetleri durmadan önce 650 kişiye doğrudan, taşeronlarla birlikte toplam 3 bin 500 kişiye istihdam sağlıyordu. 117 ana ve alt taşeron firma faaliyet gösteriyordu. Maden, düzenli olarak bin 116 tedarikçiden alım yapıyordu. Faaliyetlerin durmasıyla 370 Anagold çalışanı ve 2 bin 200 taşeron olmak üzere toplam 2 bin 570 kişi işsiz kaldı. Dolaylı etkiyle birlikte yaklaşık 50 bin kişinin bu süreçten etkilendiği tahmin ediliyor.