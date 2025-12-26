Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum'da "İlk namaz çöreği" geleneği sürüyor

Çorum'da "İlk namaz çöreği" geleneği sürüyor

17:1226/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde üç ayların gelişini simgeleyen "ilk namaz çöreği" geleneği yaklaşık 3 asırlardır sürdürülüyor. Üç ayların ilk ayı olan "recep" ayının gelmesiyle ilçedeki ev hanımları, yoğurdukları hamurdan pişirdikleri ekmekleri cemaate ikram edilmesi için en yakındaki camiye gönderiyor.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde üç ayların gelişini simgeleyen "ilk namaz çöreği" geleneği yaklaşık 3 asırlardır sürdürülüyor.

Üç ayların ilk ayı olan "recep" ayının gelmesiyle ilçedeki ev hanımları, yoğurdukları hamurdan pişirdikleri ekmekleri cemaate ikram edilmesi için en yakındaki camiye gönderiyor.

#Çorum
#ilk namaz çöreği
#gelenek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı DHY 126. dönem tercih başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları, münhal kadrolar ve kura tarihi