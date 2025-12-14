Yeni Şafak
Çorum’da refüje çarpan otomobil yan yattı: Biri bebek üç kişi yaralandı

00:4914/12/2025, Pazar
IHA
Çorum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje düşerek yan yattı. Meydana gelen kazada, biri bebek üç kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Samsun karayolu Elvan Çelebi Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.O.D. idaresindeki 06 JUG 93 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp yan yattı.

Kazada sürücü B.O.D. ile araçta yolcu olarak bulunan G.D. ve 8 aylık bebek A.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


