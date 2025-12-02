"Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz"





Konuyla ilgili açıklama yapan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehrin gastronomi alanında hak ettiği yere gelmesi için çalıştıklarını belirterek, "Çorum Baklavası’nı tescillemek amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığımız başvuru sonuçlandı ve baklavamız resmen coğrafi işaretli ürünler arasına girdi. Çorum baklavası ustalık ve sabır gerektiren özel bir lezzettir. Bu anlamda da Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz...