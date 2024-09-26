Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de yoğun diplomasi trafiği yürüttü

Genel Kurul'daki konuşmasının ardından NBC News kanalına röportaj veren ve Gazze'deki İsrail katliamlarına vurgu yapan Erdoğan, "1947'li yıllardan alın bugünlere kadar Filistin, topraklarını kaybede kaybede bugünlere geldi. Burada acaba ne kadar Filistinli şehit edildi, ne kadar Filistinli öldürüldü, bunun perde arkasını incelediğimizde durum çok farklı yerlere ulaşır." dedi.