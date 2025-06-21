Demir Kubbe çöktü

Depremin yaraları ticaretle sarılıyor

Deprem bölgesinde yeniden inşa edilen çarşı ve ticaret alanları, sadece fiziksel bir yapı değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik hayatın da başlaması anlamına geliyor. Yüzlerce yıllık ticaret geleneği, yeni yapılarla canlandırılırken, esnaf da kademeli olarak iş yerlerine dönüyor.



