Demir Kubbe çöktü

Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Haziran 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Depremin yaraları ticaretle sarılıyor
Deprem bölgesinde yeniden inşa edilen çarşı ve ticaret alanları, sadece fiziksel bir yapı değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik hayatın da başlaması anlamına geliyor. Yüzlerce yıllık ticaret geleneği, yeni yapılarla canlandırılırken, esnaf da kademeli olarak iş yerlerine dönüyor.
Terör devletinde panik işaretleri: İsrail çıkmazda
“İran’ın nükleer programını hedef alıyoruz” kılıfıyla başlattığı saldırılarda istediği sonucu elde edemeyen Siyonist güç İsrail çıkmaza girdi. Rejimi devirme hayalleri suya düşen ve İran’ın direncini kıramayan terör devleti, ABD’nin de savaşa dahil olma konusundaki çekimserliği nedeniyle ne yapacağını şaşırdı. İran'ın tahminlerin ötesinde misilleme kabiliyeti, işgalci gücü aylar sürecek bir yıpratma savaşıyla karşı karşıya bıraktı, maddi yük ise her geçen gün ağırlaşıyor.
TFF'de istifa sesleri
Kaos dolu futbol sezonu geride kalmasına rağmen, yankıları halen devam ediyor. WhatsApp yazışma programındaki mesajlaşmaları ortaya çıkan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyeleri istifaya hazırlanıyor. Bu istifaların sadece PFDK ile sınırlı kalmayacağı, futbol federasyonu yönetimine de sıçrayacağı öngörülüyor.