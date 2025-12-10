Denizaltıların 112'si "TCG Alemdar" arama-kurtarma faaliyetlerinde öncü rol oynuyor

İstasyondaki iki dalgıcın, kayıp cenazenin çıkarılması görevine hazırlandığını dile getiren Öztürk, "Dalgıçların başlıklarına ve elbiselerine iştirakle renkli hortumlar ve kablolar vasıtasıyla hava ve sıcak su ikmali sağlanabilmekte, görüntü alınabilmekte ve dalgıçlarla muhabere sağlanabilmektedir. Temel amaç, bu görevin tıbbi ve etik hassasiyetler gözetilerek tamamlanmasıdır." diye konuştu.





Başçavuş Ercan Görgün'ün yaptığı toplantıyla talimatları alan ekip, ROV tarafından tespit edilen kayıp cenazenin gemiye getirilmesi senaryosu için 2 dalgıcı istasyonda hazırladı.





Kıyafetlerini giyinen, oksijen tüpleri ve başlıklarını takan dalgıçlar, ekibin yardımıyla asansöre benzeyen dalış steycine binerek komutla suya indirildi.