Denizden çıkanlar şoke etti: Telefon ve paradan çok bakın neyle karşılaşıyor

Antalya kıyılarında yaklaşık 4 yıl önce başladığı hobi amaçlı dalışlarda olta malzemeleri, cep telefonları, para ve birçok eşyayı toplayıp çıkaran Hüseyin Fırat, en çok karşılaştığı şeylerden birinin de üzerinde çeşitli yazılar bulunan büyü malzemeleri olduğunu belirterek, "Bu asma kilitleri sanırım büyü amaçlı kullanıyorlarmış. İlk başta neden bu kadar çok çıkıyor diye şaşırıyordum. Onun haricinde kağıtlara Arapça yazılar yazılıp atılıyor. Ağırlıklı bu tarz eşyalar çıkıyor. Ayrıca denize atılmış çok sayıda dilek görüyoruz" dedi.