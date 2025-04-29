Denizli'de yalnız yaşayan ziraat mühendisi, kendisini merak eden yeğenleri tarafından evinde ölü olarak bulundu.

1 /5 Denizli'deki olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi.

2 /5 Edinilen bilgilere göre; 1824 Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2'inci katında tek başına yaşayan 55 yaşındaki ziraat mühendisi Hakan Okul'dan dün öğle saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları endişeye kapıldı.

3 /5 Kendisini merak eden yeğenleri Hakan Okul'un evine geldi. Ziraat mühendisini hareketsiz yatarken bulan yeğenleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

4 /5 Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Okul'un bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi.