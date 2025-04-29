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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

15:1529/04/2025, Salı
IHA
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Denizli'de yalnız yaşayan ziraat mühendisi, kendisini merak eden yeğenleri tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Denizli'deki olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre; 1824 Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2'inci katında tek başına yaşayan 55 yaşındaki ziraat mühendisi Hakan Okul'dan dün öğle saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları endişeye kapıldı.

Kendisini merak eden yeğenleri Hakan Okul'un evine geldi. Ziraat mühendisini hareketsiz yatarken bulan yeğenleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Okul'un bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Hakan Okul'un cansız bedeni, ölüm nedenin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Merkezefendi
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