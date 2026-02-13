Yeni Şafak
Denizli'de sağanak sonucu dereler taştı

Denizli'de sağanak sonucu dereler taştı

17:0513/02/2026, Cuma
AA
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sağanak nedeniyle bazı derelerde taşkın yaşandı. Zarar oluşan yol ve köprülerde belediye ekipleri çalışma başlattı.

İlçede gün boyu etkili olan sağanak aralıklarla sürüyor.

Olukbaşı, Sandalcık, Karaismailler, Yolçatı ve Suçatı mahallelerinden geçen derelerde taşkın meydana geldi. Bölgedeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

Zarar oluşan yol ve köprülerde belediye ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan Çameli, Honaz ve Kale ilçelerindeki bazı derelerde de taşkın yaşandığı öğrenildi. 

