Deprem sonrası doğayla buluşma: Malatya'da atlı terapiye ilgi artıyor

Tesis bünyesinde 20 dakikalık at binme etkinliği 350 TL, 40 dakikalık doğa turu 750 TL, bir buçuk saat süren arazi gezisi ise bin 500 TL olarak ücretlendiriliyor. Aile işletmesi olarak hizmet veren merkezde pansiyon hizmeti de sunuluyor.





İşletme ortağı Necmettin Alptekin de, tesisin sadece bir binicilik alanı değil, aynı zamanda çocukların sosyal gelişimine katkı sunan bir merkez olduğuna dikkat çekti. Alptekin, "Burada sadece ata binilmiyor. Aynı zamanda çocuklar atlarla vakit geçiriyor, onları tanıyor, bakım süreçlerine dahil oluyor. Atlarımız eğitimli ve güvenli. Önce temel bilgiler veriliyor, ardından binişe geçiliyor" ifadelerini kullandı.