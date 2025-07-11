Depremde kaybettiği babasına verdiği sözü tuttu, LGS'de tam puan aldı

"Başarısı bizim için çok değerli"





Anne Beyhan Kılınçer de kızının sınava hazırlanma sürecinin zorlu geçtiğini söyledi.

Kızını sürekli desteklediği ve bekledikleri başarıya ulaştıklarını anlatan Kılınçer, kızıyla gurur duyduğunu belirtti. Kılınçer, "Rahmetli babası da eminim onunla gurur duyuyor. Bu başarısı bizim için çok değerli. Çok mutluyuz." dedi.





Okul müdürü Ahmet Üşen de Şevval'in çok disiplinli olduğunu, sonuçtan çok ne yapması gerektiğine odaklandığını dile getirerek, "Her zaman öz disiplini çok yerindeydi. Kendisinden emindi her zaman ve yapması gerekenin bilincindeydi. Süreç açısından görevini çok iyi biliyordu. Bu da başarıyı getirdi." diye konuştu.