Devlet desteğiyle başladı: Yıl içinde tonlarca verim alıyor

“Kadın olarak zor görünebilir ama kadınların başaramayacağı bir şey yok“





Üniversitede Çocuk Gelişimi bölümünden mezun olduktan sonra Arıcılığa merak salarak meslek edinen Sebiha Altın, Geven Balı'nın da tescillenmesiyle işlerinin daha da yoğunlaştığını belirterek, “Ben bu mesleğe 2017 yılında, abimin eşinde gördükten sonra başladım. Arıcılığı sevdim. Doğayı sevdim. Bu yüzden arıcılık yapmaya karar verdim. 2017 yılında “Genç Çiftçi Projesi” ile 40 kovan aldım. 40 kovan şu an 200 kovan oldu. Şu an iki yüz kovanla devam ediyorum. Zaten halihazırda Sofyan Deresi arı ürünlerimiz vardı. Onunla şu an devam ediyoruz.