Diyarbakır’da trafik kazası: Araç yan yattı, iki kişi yaralandı

18:0414/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
IHA
Diyarbakır’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada araçlardan biri yan yattı.

Kaza, merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi’nde meydana geldi. 27 AHC 080 plakalı hafif ticari araç ile 17 UF 119 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hafif ticari araç yan döndü. Kazada araçta bulunan 1 kadın ile sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Diyarbakır
#Trafik kazası
#Yaralı
