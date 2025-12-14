Diyarbakır’da trafik kazası: Araç yan yattı, iki kişi yaralandı

Kaza, merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi’nde meydana geldi. 27 AHC 080 plakalı hafif ticari araç ile 17 UF 119 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hafif ticari araç yan döndü. Kazada araçta bulunan 1 kadın ile sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



