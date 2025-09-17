Doğal şifa deposu: Bu yıl dağlarda bol miktarda var! Dikenli dallardan toplanıyor

Dağlarda bu yıl bol miktarda bulunan kuşburnu, vatandaşların yüzünü güldürdü. Dikenli dallardan titizlikle toplanan kuşburnular, C vitamini açısından oldukça zengin bir besin kaynağı olarak sofralarda yerini alıyor. Marmelat, reçel ve çay olarak tüketilen kuşburnunun kış aylarında öksürük ve gribal enfeksiyonlara karşı iyi geldiği biliniyor. Kuşburnu, aynı zamanda Bayburt mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan tatlı çorbanın ana malzemesi olarak da kullanılıyor.