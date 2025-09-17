Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bayburt
Doğal şifa deposu: Bu yıl dağlarda bol miktarda var! Dikenli dallardan toplanıyor

Doğal şifa deposu: Bu yıl dağlarda bol miktarda var! Dikenli dallardan toplanıyor

08:1517/09/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Bayburt’un dağlık bölgelerinde bu yıl kuşburnunun bol olduğu görülüyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte doğal şifa deposu olarak bilinen kuşburnu, hem sofraları zenginleştiriyor hem de kış hastalıklarına karşı doğal bir kalkan görevi görüyor.

Dağlarda bu yıl bol miktarda bulunan kuşburnu, vatandaşların yüzünü güldürdü. Dikenli dallardan titizlikle toplanan kuşburnular, C vitamini açısından oldukça zengin bir besin kaynağı olarak sofralarda yerini alıyor. Marmelat, reçel ve çay olarak tüketilen kuşburnunun kış aylarında öksürük ve gribal enfeksiyonlara karşı iyi geldiği biliniyor. Kuşburnu, aynı zamanda Bayburt mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan tatlı çorbanın ana malzemesi olarak da kullanılıyor.

Geleneksel yöntemlerle toplanan kuşburnu, serin ve kuru bir yerde kurutularak, çay yapılıyor. Büyük kazanlarda yaklaşık iki saat kaynatılan kuşburnu, önce kevgirden geçirilerek çekirdeklerinden, ardından da çok ince bir elekten süzülerek posalarından ayrıştırılıyor. Bu zahmetli sürecin sonunda elde edilen kuşburnu suyu, yıl boyunca sofralara sağlık ve lezzet katıyor.

Bayburt’ta özel günlerde yapılan tatlı çorbanın yapımında kullanılan kuşburnu, hem lezzeti hem de şifa verici özelliğiyle sofralardan eksik olmuyor.

#Bayburt
#Kuşburnu
#Marmelat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'nin 82. ili hangisi olacak? İşte il olmaya aday ilçeler ile yeni plakalar eklenecek