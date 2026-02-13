Yeni Şafak
Dört gündür aranıyordu: Uçurumda cansız bedeni bulundu

13:5913/02/2026, الجمعة
DHA
Tokat'ın’ın Erbaa ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan Murat Şanlı’nın (43) park halindeki otomobilinin yanındaki 100 metrelik uçurumda cansız bedeni bulundu.

Erbaa ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamadığı belirtilen Murat Şanlı için İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı.


Yapılan çalışmada Kale köyü ile Dokuzçam köyü arasındaki toprak yolda Şanlı’nın babasına ait 60 ACR 194 plakalı otomobil terk edilmiş halde bulundu.


Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırdı.


Bugün saat 10.30 sıralarında otomobilin yakınındaki 100 metrelik uçurumda Şanlı’nın cansız bedeni bulundu.


Jandarma ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Murat Şanlı’nın cansız bedeni, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Tokat
#uçurum
#ceset
