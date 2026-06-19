Dünya kazandı İsrail kaybetti

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Sanayicinin borç yükü arttı
İSO 500 araştırması, yüksek faiz ortamında sanayi şirketlerinin daha fazla borçlanmak zorunda kaldığını ve bilanço yapısının giderek kırılganlaştığını ortaya koydu. Toplam borçlar geçen yıl %30,8 artışla 7,6 trilyon liraya yükselirken, kısa vadeli finansmanın ağırlığı yatırım iştahının zayıfladığını da gösterdi.
İmzalar tamam sıra müzakerede
ABD ve İran, bugün İsviçre’nin Bürgenstock kentinde imzalanacağı ilan edilen mutabakat zaptını çarşamba günü imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump, zaptı Paris’teki Versailles Sarayı’nda mini bir kutlamayla atarken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sadece anlaşma metnini imzaladığı bir fotoğraf yayınlamakla yetindi. İmzaların Hürmüz Boğazı’nın bir an önce açılması için öne çekildiği iddia edilirken Bürgenstock’taki tören yerine nükleer müzakerelerin ilk oturumu yapılacak.
Biz bitti demedik
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya’ya mağlup olan A Milli Futbol Takımı, Son 32 turu umutlarını sürdürmek için Paraguay karşısına çıkıyor. Ay-yıldızlılar, yarın TSİ 06.00'da San Jose’de oynanacak karşılaşmada turnuvadaki ilk puanlarını ve ilk galibiyetini almayı hedefliyor.