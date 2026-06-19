Dünya kazandı İsrail kaybetti

İmzalar tamam sıra müzakerede

ABD ve İran, bugün İsviçre’nin Bürgenstock kentinde imzalanacağı ilan edilen mutabakat zaptını çarşamba günü imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump, zaptı Paris’teki Versailles Sarayı’nda mini bir kutlamayla atarken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sadece anlaşma metnini imzaladığı bir fotoğraf yayınlamakla yetindi. İmzaların Hürmüz Boğazı’nın bir an önce açılması için öne çekildiği iddia edilirken Bürgenstock’taki tören yerine nükleer müzakerelerin ilk oturumu yapılacak.