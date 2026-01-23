Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Dünyada böyle bir faiz yok

Dünyada böyle bir faiz yok

04:0023/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Ocak 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Dünyada böyle bir faiz yok

Gelişmiş ekonomilerde enflasyon ve faiz oranları birbirine paralel olarak

hareket ederken Türkiye’de makas açılıyor. Enflasyon aylardır yavaşlama

eğilimini sürdürse de Merkez Bankası, yüksek faizden yana tavrını

koruyor. MB, yılın ilk PPK toplantısında da piyasa beklentisinin çok altında

kalan 100 baz puanlık indirime giderek faizi %38’den %37’ye çekti.

Fenerbahçe haftaya bıraktı

Avrupa Ligi’nde, Aston Villa'yı konuk eden Fenerbahçe, Jadon Sancho’ya engel olamadı. Sarı-lacivertliler, turu Steau Bükreş deplasmanına bıraktı.

#gündem
#manşet
#gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Noa Lang kimdir?