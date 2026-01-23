Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Dünyada böyle bir faiz yok
Gelişmiş ekonomilerde enflasyon ve faiz oranları birbirine paralel olarak
hareket ederken Türkiye’de makas açılıyor. Enflasyon aylardır yavaşlama
eğilimini sürdürse de Merkez Bankası, yüksek faizden yana tavrını
koruyor. MB, yılın ilk PPK toplantısında da piyasa beklentisinin çok altında
kalan 100 baz puanlık indirime giderek faizi %38’den %37’ye çekti.
Fenerbahçe haftaya bıraktı
Avrupa Ligi’nde, Aston Villa'yı konuk eden Fenerbahçe, Jadon Sancho’ya engel olamadı. Sarı-lacivertliler, turu Steau Bükreş deplasmanına bıraktı.