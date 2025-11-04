Dünyadaki tek kasnak meşesi ormanı: Özel izinle, eğitim ve bilimsel amaçlı girilebiliyor! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL

"BURASI 12 AY KORUNMAKTA"





Alanı ziyaret etmek isteyenler olduğunu aktaran Mustafa Altunkup, “Alanımızı nasıl ziyaret edebilirsiniz? Sadece eğitim ve bilimsel amaçlı ziyaretlere izin veriyoruz. Bunun için de DKMP Isparta Şube Müdürlüğümüze veya Kovada Gölü Milli Park Şefliğimize yazılı dilekçe beyanında bulunuyorsunuz. Tabii izin verilenlere de ormanda personelimiz refakat ediyor. Normalde Valilik kararıyla 15 Kasım'a kadar ormana giriş yasağımız var. Ormana giriş yasağı olmasa dahi zaten burası 12 ay korunmakta. 12 ay ormana giriş yasağı var" diye konuştu.