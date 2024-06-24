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Düzce'de çöplük alanda çıkan yangın buğday ve mısır tarlalarına sıçradı

15:19 - 24/06/2024 Pazartesi
AA

Düzce'de çöplük alanda çıktıktan sonra buğday ve mısır tarlalarına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 40 dönümlük alanda etkili olan yangına müdahale ediyor.

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Düzce'de çöplük alanda çıktıktan sonra buğday ve mısır tarlalarına sıçrayan yangına müdahale ediliyor.


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Merkeze bağlı Akınlar Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nin arkasında çöp atılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


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Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyüp çevredeki buğday ve mısır tarlalarına sıçradı.


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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 40 dönümlük alanda etkili olan yangına müdahale ediyor.

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#Düzce
#Mısır
#Tarla
#buğday
#yangın
26 dakika önce
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