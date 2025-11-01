Düzce’de evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Yeni Şafak
17:461/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
IHA
Düzce’de iki katlı evin birinci katında çıkan yangınında dumandan etkilenen 3’ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Karaca Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, bölgede bulunan iki katlı evin birinci katında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. 

 Ev ahalisinin alevleri fark etmesi ile birlikte apar topar evden çıktığı bölgeye Düzce belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

 İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler alevlere teslim olan evdeki yangını yapılan çalışmalar sonrasında söndürerek kontrol altına aldı.

Yangında 3’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Söndürme çalışmalarının ardından ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

