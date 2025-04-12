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Düzce'de fındık bahçelerinde 'don ve buzlanma' ya karşı mücadele başlatıldı

Düzce'de fındık bahçelerinde 'don ve buzlanma' ya karşı mücadele başlatıldı

21:5512/04/2025, Cumartesi
DHA
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Düzce'de vatandaşların önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındığın yeni açan çiçek ve filizlerinin zarar görmemesi için Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile fındık üreticileri don nöbetine başladı. Sabaha kadar bahçelerde ateş yakan üreticiler, dumanlama sistemiyle don ve buzlanma tehlikesiyle mücadele ediliyor.

Düzce'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonrası fındık bahçelerindeki ağaçlar çiçek açarak filiz verdi. Ancak 2 gündür etkili olan soğuk hava ve kar yağışının fındığa zarar vermemesi için önlemler alındı. 

Fındık üreticileri fındık rekoltesi ve randımanının düşmemesi için gece saatlerinden itibaren bahçelerde saman ve benzeri malzemeleri yakarak dumanlama sistemi ile donla mücadeleye başladılar.

Vatandaşların çalışmalarından haberdar olan Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de destek vererek, duman püskürtme makineleriyle sabaha kadar don nöbeti tuttular. Bu gece itibariyle de ekiplerin bahçelerde don nöbetine devam edeceği belirtildi.

Tarım İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Düzce'de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte don riski baş gösterdi. Üreticiler, fındık ve meyve bahçelerinde mahsullerini korumak için gece boyunca don nöbeti tuttu.

 Bahçelerde kontrollü şekilde ateş yakarak ve sisleme makineleri kullanarak don tehlikesine karşı önlem alan çiftçiler, ürünlerini zarar görmekten korumaya çalışıyor. 

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli de sahada üreticilerle birlikte çalışarak, süreci yakından takip ediyor ve gerekli teknik desteği sağlıyor. Üreticiler, emeklerinin boşa gitmemesi için sabaha kadar mücadeleye devam ediyor” denildi. 

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