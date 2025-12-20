Edirne aile belediyesi

Rüzgar ve güneşte yetki tek elde toplanıyor

Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik yatırımlarında imar ve ruhsat süreçlerinde kapsamlı değişiklikler planlanıyor. Yeni dönemde imar planı, yapı ruhsatı ve kullanım izni gibi işlemler belediyeler yerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.