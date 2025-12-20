Yeni Şafak
Edirne aile belediyesi

04:0020/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Aralık 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Rüzgar ve güneşte yetki tek elde toplanıyor

Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik yatırımlarında imar ve ruhsat süreçlerinde kapsamlı değişiklikler planlanıyor. Yeni dönemde imar planı, yapı ruhsatı ve kullanım izni gibi işlemler belediyeler yerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

Edirne aile belediyesi

Edirne Belediyesi, 2024’teki yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen CHP’li Filiz Gencan döneminde nepotizmin zirvesi yaşanıyor. Eski yönetim de CHP’li olmasına rağmen Gencan, seçildikten hemen sonra belediyede onlarca kişiyi işe aldı. Bunların büyük bölümü aile ve akraba üyeleri.

Kartal'da hedef eve dönmek

Son 4 maçtır Tüpraş Stadı’nda 3 puan alamayan Beşiktaş, bugün

Çaykur Rizespor karşısında kazanarak hem galibiyet hasretini

sonlandırmak hem de devre arasına moralli gitmek istiyor.

