İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen fuarda, aralarında sarıklı ve sakallı insan başı figürünün de bulunduğu 4 başlı canavarı tasvir eden heykel sergilendiği, buna bağlı olarak Müslümanlığın ve dini değerlerin hedef alındığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.







