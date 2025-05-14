Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erdoğan barışı

Erdoğan barışı

04:0014/05/2025, Wednesday
G: 14/05/2025, Wednesday
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Mayıs 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Enerjide bölgesel çalışma umudu

Gabar’da imza attığı keşifle petrol üretimini önemli ölçüde artırmayı başaran Türkiye; Kandil, Gara, Metina ve Avaşin gibi bölgelerde de IKBY ile ortak projelere imza atabilir. PKK’nın silah bırakmasıyla birlikte söz konusu bölgedeki jeolojik potansiyeli ortaya çıkarmak için yatırımların hızlanması bekleniyor.

Dünyada barışın mimarı

2002’de iktidara gelmesiyle ‘Komşularla sıfır sorun’ politikasını benimseyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, o günden beri dünyada barışın mimarı oldu. Uluslararası krizlerin çözümünde kritik rol üstlenen Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı, Somali-Etiyopya arasındaki kriz ve daha birçok noktada barışın merkezi oldu. Erdoğan, Suriye, Balkanlar, Libya, Karabağ’da barış için kritik adımlar attı.

Kupada dev final

Geçen hafta sonu ligde karşılaşan Galatasaray ile Trabzonspor, bu kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde bugün karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar sezonu çifte kupayla kazanmanın planlarını yaparken, bordo-mavili ekip ise ligin rövanşını kupa şampiyonluğu ile alıp, UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı elde etmeye çalışacak.

#gündem
#manşet
#gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünya genelinde en çok ziyaret edilen web siteleri belli oldu (Nisan 2024)