Erdoğan barışı

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Enerjide bölgesel çalışma umudu
Gabar’da imza attığı keşifle petrol üretimini önemli ölçüde artırmayı başaran Türkiye; Kandil, Gara, Metina ve Avaşin gibi bölgelerde de IKBY ile ortak projelere imza atabilir. PKK’nın silah bırakmasıyla birlikte söz konusu bölgedeki jeolojik potansiyeli ortaya çıkarmak için yatırımların hızlanması bekleniyor.
Dünyada barışın mimarı
2002’de iktidara gelmesiyle ‘Komşularla sıfır sorun’ politikasını benimseyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, o günden beri dünyada barışın mimarı oldu. Uluslararası krizlerin çözümünde kritik rol üstlenen Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı, Somali-Etiyopya arasındaki kriz ve daha birçok noktada barışın merkezi oldu. Erdoğan, Suriye, Balkanlar, Libya, Karabağ’da barış için kritik adımlar attı.
Kupada dev final
Geçen hafta sonu ligde karşılaşan Galatasaray ile Trabzonspor, bu kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde bugün karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar sezonu çifte kupayla kazanmanın planlarını yaparken, bordo-mavili ekip ise ligin rövanşını kupa şampiyonluğu ile alıp, UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı elde etmeye çalışacak.