Erdoğan barışı

Dünyada barışın mimarı

2002’de iktidara gelmesiyle ‘Komşularla sıfır sorun’ politikasını benimseyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, o günden beri dünyada barışın mimarı oldu. Uluslararası krizlerin çözümünde kritik rol üstlenen Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı, Somali-Etiyopya arasındaki kriz ve daha birçok noktada barışın merkezi oldu. Erdoğan, Suriye, Balkanlar, Libya, Karabağ’da barış için kritik adımlar attı.