Esenyurt D-100 Karayolu'nda hafif ticari araç alev alev yandı

21:019/12/2025, Salı
DHA
Esenyurt D-100 Karayolu'nda seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmı bilinmeyen nedenle alev alev yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu Barbaros Hayrettin Paşa Mevkii Büyükçekmece istikametindeki hafif ticari aracın motor kısmında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı.

 Durumu fark eden sürücü aracını emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

 Yangın nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Hafif ticari aracın alev alev yandığı anlar yoldan geçen başka sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yangının ardından hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. 

#Esenyurt
#Otomobil
#Yangın
