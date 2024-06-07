Esenyurt'ta feci olay: Gürültü yaptığı için kendisini uyaran kardeşini öldürdü

Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1826. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; aynı apartmanda altlı üstlü oturan iki kardeşten Erhan İba (35), üst katta oturan ağabeyi Ahmet İba'nın yanına giderek gürültü yaptıklarını söyledi. Bunun üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı.