Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir'de 'oto hırsızlığı' operasyonu Çok sayıda gözaltı var

Eskişehir'de 'oto hırsızlığı' operasyonu Çok sayıda gözaltı var

15:446/03/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber

Eskişehir'de oto hırsızlığına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kullandığı belirlenen 5 lüks otomobile el konulurken, iş yerlerinde yapılan aramalarda; motor numarası kazınmış, lüks marka 26 araç motoru, üzerinde haciz yakalama bulunan araç motoru, seri numarası kazınmış 8 şasi, çok sayıda araç parçası ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir süredir takip edilen oto hırsızlığı şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.


Şüphelilerin kullandığı belirlenen 5 lüks otomobile el konulurken, iş yerlerinde yapılan aramalarda; motor numarası kazınmış, lüks marka 26 araç motoru, üzerinde haciz yakalama bulunan araç motoru, seri numarası kazınmış 8 şasi, çok sayıda araç parçası ele geçirildi.


Çok sayıda araç beyni bulundu


Ayrıca hacizli yakalamalı araçlara ait olduğu tespit edilen 50 araç beyni, yurt dışından geçici süre ile Türkiye'ye giren ve süresi sonunda çıkması gereken araçlara ait olduğu tespit edilen 9 araç beyni ve aralarında İstanbul, Antalya, Balıkesir, Ankara ve Almanya'dan çalıntı olduğu belirlenen araçlara ait 16 araç beyni bulundu. 

Yapay zekaya suç olup olmadığını sormuşlar


Polis ekiplerince yapılan incelemede; şüphelilerden birinin cep telefonundan yapay zeka sayfasına girerek 'Garajımda çalıntı araç bulundurmak suç mu?' diye yazdığı da tespit edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan 11 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

#Eskişehir
#otomobil
#oto hırsızlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI: 500 bin konut Antakya, Defne, Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı TOKİ isim listesi