Eskişehir'de 'oto hırsızlığı' operasyonu Çok sayıda gözaltı var

Çok sayıda araç beyni bulundu





Ayrıca hacizli yakalamalı araçlara ait olduğu tespit edilen 50 araç beyni, yurt dışından geçici süre ile Türkiye'ye giren ve süresi sonunda çıkması gereken araçlara ait olduğu tespit edilen 9 araç beyni ve aralarında İstanbul, Antalya, Balıkesir, Ankara ve Almanya'dan çalıntı olduğu belirlenen araçlara ait 16 araç beyni bulundu.