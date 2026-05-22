Evde çakmak gazı patladı: Üç kişi yaralandı

00:2222/05/2026, Cuma
DHA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir evde çakmağın patlaması sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan üç kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Balıbey Mahallesi Kusular Sokak’taki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişinin evde soluduğu çakmak gazı bir anda patladı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#Muğla
#Çakmak gazı
#Patlama
