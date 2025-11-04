Eyüpsultan'da vinç dehşeti: Mahalleli deprem oluyor sanıp sokağa döküldü

"Apartmanımız da çok ciddi şekilde hasar gördü"





Aracı zarar gören bir diğer kişi olan Yazal Kurgut Yaşasın, "Zaten bu apartmanda oturuyoruz. Üst katta balkondayken bir gürültü duydum. En arkadaki kendi arabam olmak üzere arabaları sürüklediğini gördüm. Daha da sürüklemeye ve dönmeye çalıştı ama dönemedi. Orada kaldı. Arabalarımız da mahvoldu. Apartmanımız da çok ciddi şekilde hasar gördü. Şahısları tanımıyoruz. Büyük bir vinçti. Sürücüler indikten sonra aracın içinde çok sayıda alkol şişesi görüldü. Zaten ayakta duramıyorlardı. Apartmandaki herkes deprem oldu diyerek çıktı. Çok ciddi bir sarsıntı ve gürültü oldu" şeklinde konuştu.





Vincin bulunduğu yerden çıkarılması sonrası hasar gören araçlar da bulunduğu yerden kurtarılabildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.