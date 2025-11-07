Yeni Şafak
Faciayla biten selamlaşma: Arkadaşının kullandığı kamyonun altında kaldı

18:247/11/2025, Cuma
DHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Cesim Açık (45), selam vermek istediği hem mesai hem de yakın arkadaşı olan S.A.’nın kullandığı belediyeye ait çöp kamyonunun altında kaldı. Açık, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Cesim Açık, mesaisinin başlamasından kısa süre sonra caddeden geçen yakın arkadaşı S.A.’nın kullandığı çöp kamyonunu fark etti. Arkadaşına selam vermek isteyen Açık, yoldan geçen başka bir aracın önünden hızla geçip kamyona yöneldi.

Ancak Açık, bu sırada kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Cesim Açık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ENGELLİ ÇOCUKLARI VARMIŞ


Cesim Açık’ın cenazesinin yarın Gebze Kocatepe Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan sürücü S.A. ile Cesim Açık’ın birer engelli çocuklarının bulunduğu da belirtildi.


S.A. gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

