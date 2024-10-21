FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberinin ardından şehit Halisdemir'in kabri ziyaret ediliyor

15 Temmuz'un kahramanlarından Ömer Halisdemir için üzgün, örgüt elebaşının ölüm haberi için mutlu olduğunu aktaran Coşkun, şunları kaydetti:





"Kaç senedir Ömer Halisdemir'in acısını yaşıyoruz. Ben de evlatlarımın böyle karakterde olmasını çok isterim. Onun için dua etmeye geldim. İki oğlum var, inşallah şehidin karakterinden, huyundan bir şeyler alırlar. Bu vatan için can vermeye hazır olurlar. Biz Türk milletine böyle evlatlar yetiştirmek istiyoruz. Kalbimiz hep Ömer Halisdemir ile olacak."