Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Film gibi operasyon: Aydın'da 11,2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Film gibi operasyon: Aydın'da 11,2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

18:3722/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Aydın’ın Söke ilçesinde narkotik ekiplerinin filmleri aratmayan operasyonunda 11,2 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Didim NSM ve Söke NSM Büro Amirliği görevlileri tarafından Uyuşturucu Madde Kullanımını ve Ticaretini önlemeye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda narkotik ekipleri karayolunda takip ettikleri aracı durdurdu.

 Araçta ve şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, 10 parça halinde 10 kilo 200 gram Skunk, 6 parça halinde toplam 1 kilo skunk, 8 parça halinde toplam 25 gram kokain, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 

Şüpheliler A.Ç. (35) ve A.K.K. (46) isimli şahıslar TCK 188 (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak) suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Aydın
#Uyuşturucu
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 canlı izle 22 Ekim: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! İşte Trt1 ve Tabii canlı maç yayını izleme ekranı