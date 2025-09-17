Yeni Şafak
Freni patlayan kamyon devrildi: Sürücü kayıplara karıştı

00:3717/09/2025, Çarşamba
IHA
Hatay’da freni patlayarak devrilen kamyonun sürücüsü kazanın ardından kayıplara karıştı. Polis ekipleri, şahsın bulunması için çalışması başlattı.

Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halinde olan 06 FU 7742 plakalı kamyon, freninin patlamasıyla yol kenarına devrildi.

Devrilen kamyonun sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden kaçarak sırra kadem bastı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak için çalışmaya başladığı esnada sürücünün kamyonda olmadığını fark etti. 

Kaza sonrası kayıplara karışan kamyon sürücüsü için polis ekipleri arama çalışması başlatıldı.

