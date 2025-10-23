Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden çiftçiye 18 milyon 392 bin 300 litre mazot desteği

Projenin ilk yılı olan 2022’de, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı 33 bin 180 üretici, anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından Gaziantep Çiftçi Kartları aracılığıyla 4 milyon 45 bin 100 litre mazot aldı. 2023 yılında destek miktarı artarak 38 bin 145 üreticiye 4 milyon 387 bin 525 litre mazot dağıtıldı. 2024’te ise hem üretici sayısında hem de dağıtılan yakıt miktarında artış kaydedildi. Bu dönemde 43 bin 15 üreticiye 4 milyon 842 bin 800 litre mazot desteği ulaştırıldı.



