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Gaziantep'te çocuk parkında yangın

Gaziantep'te çocuk parkında yangın

23:136/05/2025, Salı
DHA
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, çocuk parkındaki oyun grupları alev alarak yanıp, kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde 6 Şubat Mahallesi'ndeki 6 Şubat Parkı'nda meydana geldi. Parkta bulunan oyun grupları henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. 

Alevler kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede önlem alırken, yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yükselen alevler ve duman ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Oyun grupları kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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