Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
Gaziantep'te seyir halindeki otomobil alev aldı

Gaziantep'te seyir halindeki otomobil alev aldı

15:5221/06/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yandı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Kale Mahallesi yolu üzerinde bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken yanmaya başladı.

Motor bölümünden yükselen alevleri gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. 

İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

#Gaziantep
#Otomobil
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EHLİYET AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER 21 HAZİRAN: Ehliyet affı çıkacak mı, hangi cezaları kapsıyor? Torba yasa ile...