Gücümüzü tüm dünyaya gösterdik: Cumhurbaşkanı Erdoğan '11 ülkeden biri olduk' diyerek tek tek paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2024 yılında yapılan hizmet ve projeleri tek tek özetledi. Erdoğan paylaşımlarına 'Gece gündüz demeden aşkla çalıştık; ülkemize her alanda çok önemli eserler, hizmetler, projeler, yatırımlar kazandırdık. TSK'nın gücünü tüm dünyaya gösterdik' notunu düştü. İşte 2024 yılında yapılan tüm hizmetler....

1 /22 97 ülkenin katılımı ile 142 askerî tatbikat gerçekleştirdik, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü tüm dünyaya gösterdik.



2 /22 Yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat 6A’nın üretimini tamamladık. Dünyada haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olduk.



3 /22 Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin 1’inci reaktör türbin tesisi montajını tamamladık. Türkiye’yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokmakta kararlıyız.



4 /22 496 milyar liralık kaynakla 570 bini aşkın ilave istihdamın önünü açacak olan Yeni GAP Eylem Planımızı kamuoyuyla paylaştık..



5 /22 Kalkınma ajansları aracılığıyla 643 projeye 2,4 milyar lira destek verdik, bölge kalkınma idareleri aracılığıyla 384 projeye 1,8 milyar TL finansman sunduk.



6 /22 Kamu Merkezî Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi’yle yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağladık.



7 /22 Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yaklaşık 5 bin işletmemize 32,8 milyar lira kredi kullandırdık..



8 /22 Mal ihracatçılarımıza yönelik destek bütçemizi 17,6 milyar liraya çıkardık..

9 /22 888 bin üreticiye yaklaşık 360 milyar TL tutarında hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Böylece tarımsal üreticilere yönelik 76 milyar TL faiz desteği sağlamış olduk.﻿



10 /22 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA ile orman yangınlarına karşı etkin mücadele verdik..



11 /22 Kalkınma ajansları aracılığıyla 643 projeye 2,4 milyar lira destek verdik, bölge kalkınma idareleri aracılığıyla 384 projeye 1,8 milyar TL finansman sunduk.



12 /22 50 yapay zekâ, 60 havacılık ve uzay, 10 zekâ gücü atölyesi kurduk.





13 /22 Kırsal kalkınmayı 6 milyar liralık hibeyle destekledik. 42 ilimizde bulunan kırsal kalkınma hibe programımız IPARD’ı 81 vilayetimize yaydık.





14 /22 Aile Sosyal Destek Programı ile 1,2 milyondan fazla hanemize ulaştık, ihtiyaçları yerinde gözlemledik, ailelerimizin sıkıntılarını çözüme kavuşturduk.





15 /22 Ayder’imizin eşsiz doğal güzelliklerini muhafaza etmek için devreye aldığımız Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi’ni tamamladık.





16 /22 81 ilimizdeki 130 DENEYAP teknoloji atölyemizde 35 bin öğrencimizi ücretsiz olarak teknoloji eğitimleriyle buluşturduk.





17 /22 Millî otomobilimiz Togg’un üretiminde 47 bin adetin üstüne çıktık. Ülkemizin elektrikli araç pazarının lider markası olan Togg’umuzu inşallah dünyanın farklı yerlerindeki yollarda da göreceğiz.



18 /22 Türkiye Aile Destek Programımız ile 46,5 milyar liralık bir kaynağı vatandaşlarımıza aktardık.





19 /22 Bölgemizin ihracatında çarpan etkisi yapacak, Adana’mız ve Mersin’imizle birlikte Akdeniz Bölgemizin tamamının kalkınmasına katkı sunacak Çukurova Uluslararası Havalimanımızın açılışını gerçekleştirdik.



20 /22 FETÖ’ye karşı 4 bin 902, terör örgütü DEAŞ’a karşı 1.399 operasyon icra ettik.



21 /22 Ülkemizin her bir bölgesindeki DENEYAP teknoloji atölyelerimizden 15 bin gencimizi faydalandırdık.﻿

