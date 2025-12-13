Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı: Olay anını anlattı

Olay anını anlattı

Savcılıktaki ifadesinde Tuğyan Ülkem Gülter, olay günü annesi Güllü ve Sultan ile Çınarcık’taki evde vakit geçirdiklerini anlattı. Annesinin alkol aldığını, birlikte yemek yiyip film izlediklerini ve müzik eşliğinde eğlendiklerini söyleyen Gülter, daha sonra Sultan’la odasına geçtiğini, bir süre eski nişanlısı Kervan ve Çiğdem ablası ile görüntülü konuşmalar yaptığını ifade etti.

Odaya annesinin de gelmesiyle üç kişinin birlikte dans ettiğini belirten Gülter, bu sırada yüksek bir “güm” sesi duyduğunu, cam tarafına baktığında annesini göremeyince aşağıya koştuğunu söyledi. Annesinin nasıl düştüğünü görmediğini vurgulayan Gülter, aşağıya indikten sonra yaşananları ise hatırlamadığını ifade etti.



