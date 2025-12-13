Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı: Olay anını anlattı

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada, olay akşamı şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun savcılık ifadesinde, "Tuğyan, Gül anneyi itti" diyerek itirafta bulunduğu öğrenildi. Çıkarıldığı nöbetci mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in kan donduran ifadesi ortaya çıktı.
'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek öldü. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla kaçak yollardan Gürcistan veya Fransa'ya gitmek isterken, İstanbul'da polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Dün akşam adliyeye çıkarıldılar
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Gizlilik' kararı aldığı soruşturma kapsamında ifade veren şüpheliler, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Polis, ilk olarak Tuğyan Ülkem Gülter'i geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirdi. Gülter, görüntü ve fotoğrafını çeken basın mensuplarının sorularına, "Ben suçsuzum, gerçekler ortaya çıkacak" diye cevap verdi.
Olay anını anlattı
Savcılıktaki ifadesinde Tuğyan Ülkem Gülter, olay günü annesi Güllü ve Sultan ile Çınarcık’taki evde vakit geçirdiklerini anlattı. Annesinin alkol aldığını, birlikte yemek yiyip film izlediklerini ve müzik eşliğinde eğlendiklerini söyleyen Gülter, daha sonra Sultan’la odasına geçtiğini, bir süre eski nişanlısı Kervan ve Çiğdem ablası ile görüntülü konuşmalar yaptığını ifade etti.
Odaya annesinin de gelmesiyle üç kişinin birlikte dans ettiğini belirten Gülter, bu sırada yüksek bir “güm” sesi duyduğunu, cam tarafına baktığında annesini göremeyince aşağıya koştuğunu söyledi. Annesinin nasıl düştüğünü görmediğini vurgulayan Gülter, aşağıya indikten sonra yaşananları ise hatırlamadığını ifade etti.
'Tuğyan, Gül anneyi itti'
Sultan Nur Ulu'nun ise savcılıktaki ifadesinde, "Biz oynadıktan sonra Gül anne yüzü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi" ifadelerini kullandığı belirtildi.
'Bilir kişi raporunu kabul etmiyorum'
Bilirkişi raporuna ilişkin de Gülter, "Ölümü her ne kadar bilirkişi raporunda düşme olayının dış kuvvet ve temas varlığı ile olduğu söylenmiş olsa da ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Eğer annemi itmiş olsaydım ses kayıtlarındaki 'görüşürüz' ifadesi yerine annemin bağırma ya da yardım isteme sesi gerekirdi. Kaldı ki 'görüşürüz' kelimesini ben söylemedim. Kesinlikle kabul etmiyorum. Annemi ben kesinlikle öldürmedim. Ben masumum. Eğer mahkemeniz aksi kanaate ise hakkımda yurt dışı yasağı ve gerekli bütün adli kontrol tedbirlerini uygulayabilirsiniz. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.
'Aleyhime verdiği ifadeyi kabul etmiyorum'
Ulu'nun itirafına ilişkin ise Gülter'in, "Sultan'ın annemin camdan düşmesine ilişkin aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum. Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur. Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok. Normalde Sultan'la aramda herhangi bir problem yok. Sultan'la biz çok yakın arkadaştık. Ancak Sultan kaza yapmadan önce eski sevgilisi ile beraber uyuşturucu kullanmışlar. Ben bunu duymuştum. Hatta kazadan önce Sultan kokain kullanmış, bunu bana söyledi. Kaza sırasında da sevgilisi ile beraber metanfetamin kullandıklarını duydum. Dosyaya uyuşturucu testi ile ilgili işlemler girince Sultan bunlardan dolayı çok tedirgin oldu. Test sonucunda uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıkıp ona suç atacağımızdan dolayı avukatım Merve Uçanok'a siz benim başımı mı yakmaya çalışıyorsunuz' demişti" dediği öğrenildi.
'Anneme sinirli olduğum dönemde o mesajları attım'
Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmek istediğine ilişkin ortaya çıkan mesajlarıyla ilgili olarak, "Aynı yerde oturduğumuzdan dolayı tanıdığım Hülya ve Bircan abla tam hatırlamamakla birlikte cenaze günü ve ertesi günü Sultan'ı korkutmuşlar. 'Başınız belaya girecek, Tuğyan uyuşturucu kullanıyor, senin üstüne iftira atar' şeklinde söylemişler. Bunları bana Sultan çok sonra anlattı. Sultan'ın aleyhime vermiş olduğu ifadelerin bundan dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü aramızda herhangi bir husumet yoktur. Hatta bu süreçte bana en çok Sultan destek olmuştur. Benim annemle aramda uyuşturucudan, paradan, eski nişanlım Kervan'dan kaynaklı ya da herhangi bir sebepten kaynaklı bir sıkıntı yoktu. Benim, 'Annemi öldürmek istiyorum' şeklindeki mesajlarım hatırladığım kadarıyla haziran ayında Bircan ablaya attığım mesajlardır. Ancak annemle o zaman kavga etmiştik ve ben 21 gün kadar eve gitmemiştim. Anneme çok sinirli olduğum bir dönemde yazdığım bir mesajdı. Daha sonrasında kardeşim Tuğberk, annem ile beni barıştırmıştı" ifadelerini kullandı.
'İstanbul'a yurt dışına kaçmak için gitmedik'
Savcılıktaki ifadesinde yurt dışına kaçma iddialarını reddeden Tuğyan Ülkem Gülter, İstanbul’a gitmelerinin bu amaçla olmadığını söyledi. Gülter, bir buluşma sırasında Serhat C.’nin kendileriyle konuşmak için telefonlarını aldığını ve yurt dışına gitmeleri yönünde korkutucu telkinlerde bulunduğunu öne sürdü. Bu konuşmaların tamamen Serhat’ın yönlendirmesiyle yapıldığını savunan Gülter, herhangi bir kaçma niyetinin olmadığını vurguladı.
Küçük bir çocuğu olduğunu ve yurt dışına çıkma yasağının da bulunmadığını belirten Gülter, İstanbul’a gidişlerinin taşınma ve kalacak yer düzenlemeleriyle ilgili olduğunu ifade etti. Annesiyle arasında husumet olmadığını söyleyen Gülter, annesinin ölümünde rolü olduğu iddialarını reddederek, şüpheli Sultan’ın verdiği ifadeyi kabul etmediğini dile getirdi.