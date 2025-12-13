Yeni Şafak
Hafif ticari aracın çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

Hafif ticari aracın çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Ekrem Yiğit (77) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yanıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 42 GB 063 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden karşıya geçmek istediği öne sürülen Ekrem Yiğit kontrolündeki elektrikli motosiklet ile çarptı.

 Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrulan Ekrem Yiğit’in, hayatını kaybettiği belirlendi. Yiğit’in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Sürücü A.Ö.'yü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

