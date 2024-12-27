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Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli geliyor

Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli geliyor

11:2827/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Kuzey Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde seyredecek. İşte bölge bölge hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yarın Marmara, Ege, Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek.

Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun batısı ile Ege'nin iç ve kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Vatandaşların dikkatli olmaları ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları istendi.

İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni yılda kar beklenmediğini belirtti.

“Türkiye, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta yağışsız bir hava ile karşılaşacak. Ancak Anadolu’nun birçok yerinde buzlanma ve don görülecek” diyen Şen, özellikle batı illerinde sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyredeceğini söyledi.

#Hava durumu
#sağanak
#meteoroloji

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