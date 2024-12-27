“Türkiye, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta yağışsız bir hava ile karşılaşacak. Ancak Anadolu’nun birçok yerinde buzlanma ve don görülecek” diyen Şen, özellikle batı illerinde sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyredeceğini söyledi.