Haki Dede 78 yıldır aynı sanatın peşinde: Ordulu usta 10 yaşında annesinin zoruyla bu işe girdi, yıllarca üretti ama artık kimse yüzüne bakmıyor

"Fındık dalının işçiliği zor"





Fındık dalı ile öğrendiği sanatının artık kendisini zorladığını ve bu nedenle plastik malzeme kullandığını aktaran Atasever, "Artık plastik ile yapıyorum, daha da kolay. İlk etapta plastik sepetleri satamadım, almak istemediler. Çok dayanıklı malzeme olduğu için insanlar alıştı ve almaya başladı. Şimdi onun da devri bitiyor. İnşaatlarda çalışarak ve sepet örerek evlendim, evlerimizi yaptım, çocukları büyüttüm ve evlendirdim. Şimdi artık bu sepetler de satılmıyor. Yine de yapmaya devam ediyorum. kendimi oyalıyorum, zaman geçiriyorum" diye konuştu.