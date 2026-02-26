Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay sahilinde gün batımında renk cümbüşü büyüledi

Hatay sahilinde gün batımında renk cümbüşü büyüledi

19:0426/02/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde gün batımında dalgalar ve bulutların arasından süzülen güneş ışıkları, güzel manzara oluşturdu.

İlçenin Meydan Mahallesi sahilinde gökyüzünü kaplayan bulutların arasından gün batımında yeryüzüne doğru inen ışık huzmeleri, deniz yüzeyinde altın sarısı yansımalar meydana getirdi. 

Akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgarla birlikte dalga boyu yükselirken, güneşin ufuk çizgisine yaklaşmasıyla gökyüzünde sarı ve turuncu tonlar hakim oldu.

Deniz yüzeyinde oluşan yansımalar bölgede güzel görüntü oluşturdu.

#Hatay
#Samandağ
#Sahil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gümüşhane'de okullar tatil mi? 27 Şubat yarın okullar açık mı, kamu personeline idari izin var mı? Valilik açıkladı