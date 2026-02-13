Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay'da sağanak: Dere taştı, evi ve ahırı su bastı

Hatay'da sağanak: Dere taştı, evi ve ahırı su bastı

22:5613/02/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber

Hatay’da etkili olan sağanak nedeniyle ovalarda, tarım arazileri sular altında kalırken, çamur nedeniyle yollar kapandı, ağaçlar devrildi. Göle dönen yollarda mahsur kalan araçları itfaiye kurtardı.

Antakya ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı yollar suyla kaplandı, otomobiller ise sular altında kaldı. Araç içinde mahsur kalanlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 

Ekipler suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Ayrıca, Antakya Amik Ovası’nda ve Yayladağı’nda çok sayıda tarım arazisi ve çilek serası sel sularının etkisiyle hasar aldı. İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Abdurrahman Türkmen, alanda incelemelerde bulundu.

YAYLADAĞI’NDA YOL TRAFİĞE KAPANDI


Yayladağı ilçesinde ise çamur ve su birikintisiyle kaplanan Gözlüce ve Fenk Mahalleleri arasındaki yol da trafiğe kapandı. Yolu kullanan vatandaşlar ulaşımda sorunlarla karşılaşırken, ekipler yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.

REYHANLI’DA AĞAÇLAR YOLA DEVRİLDİ


Reyhanlı ilçesinde ise etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle akşam saatlerinde Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'ndeki iki ağaç kökünden sökülerek devrildi. Devrilen ağaçlar caddeyi kısmen trafiğe kapatırken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla devrilen ağaçlar kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

#Hatay
#Sağanak
#Felaket
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler pürdikkat kesildi! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak?